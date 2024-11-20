Модный зимний маникюр 2025: вы не сможете устоять перед этими дизайнами

Зима 2025 года обещает стать сезоном стильных и оригинальных решений в нейл-арте. Мастера маникюра предлагают сочетать элегантность, яркость и комфорт, чтобы ваши руки выглядели роскошно даже в морозные дни. Какой зимний маникюр на каждый день сейчас в тренде - читайте далее.
Молочные и карамельные оттенки
Нежный зимний маникюр - молочный, карамельный, теплый бежевый, потому что они создают ощущение тепла и гармонии. Эти оттенки идеально подойдут для повседневного маникюра и станут универсальным выбором для офиса или романтической встречи.
Хром и металлический блеск
Блестящие акценты – главный хит сезона! Золото, серебро, медь и платина добавят вашим ногтям праздничного настроения. Особенно популярны хромированные покрытия, которые делают маникюр футуристичным и выразительным. Металлические элементы можно комбинировать с минималистичным дизайном для контраста.
Темные и глубокие оттенки
Зима 2025 года привнесет популярность насыщенных оттенков: темно-синего, изумрудного, бордового и шоколадного. Это элегантный зимний маникюр, и подходит как для коротких, так и для длинных ногтей. Особый шик – матовое покрытие, которое делает оттенки более утонченными.
Глиттер и блестки
Новый год невозможно представить без блестящего маникюра! Глиттер, рассыпчатые блестки и шиммер будут актуальны всю зиму. Используйте их как акцент на одном или двух ногтях, сочетая с более сдержанным дизайном.
Тематика зимних праздников
Маникюр с рисунками снежинок, елочек, подарков или звезд станет прекрасным дополнением праздничного образа. Для такого дизайна можно использовать наклейки, стемпинг или ручную роспись. Главный тренд – сочетание ярких рисунков с нейтральной базой.