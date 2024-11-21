Это очень легко и быстро в домашних условиях.

Хотите сделать французский маникюр, но рука неустойчива, а трафаретов под рукой нет? Не беда! Обычный спонж для макияжа поможет создать идеальный френч.

Блогеры из LifePrettyHacks поделились в TikTok необычным лайфхаком для домашнего маникюра. Все, что вам понадобится - это спонж, пищевая пленка и лак для ногтей.

Как сделать френч с помощью спонжа:

Оберните спонж пищевой пленкой.

Нанесите на пленку полоску лака желаемого цвета.

Аккуратно обмакните кончик ногтя в лак на спонже. Повторите для всех ногтей.

С помощью ватной палочки и жидкости для снятия лака удалите излишки.

Нанесите закрепитель.

Этот метод имеет множество преимуществ: он прост, универсален и разнообразен, позволяет легко создать стильный французский маникюр на ногтях любой длины, используя любые цвета лака.

Даже если ваши ногти короткие, вы можете легко создать стильный французский маникюр с помощью этого простого лайфхака. Экспериментируйте с цветами и наслаждайтесь безупречным маникюром.

Напомним, модный зимний маникюр 2025.

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