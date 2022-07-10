Существует огромный выбор нарядов, которые подчеркнут сильные стороны вашей фигуры.

При помощи наряда можно как улучшить свою фигуру, так и подчеркнуть свои недостатки. Также удачно выбранный наряд говорит о наличии или отсутствии вкуса у человека. УНИАН расскажет, какие платья подойдут для женщин постарше и подчеркнут их знание тенденций.

Платье миди классика

Классический наряд правильной длины. Он скроет все нежелательные моменты и подчеркнет фигуру за счет линии талии, которая четко обозначена поясом.

Платье-пиджак

Это довольно универсальная модель. Ее универсальность заключается в том, что наряд хорошо выглядит на любой фигуре и на модели любого роста. При помощи оверсайз-эффекта и пояса можно скрыть недостатки фигуры, а при правильном подборе цвета это платье еще и визуально стройнит.

С прозрачными плечами и рукавами

Как правило, такие наряды относятся к парадно-выходным. И это неудивительно, ведь выглядит данная модель довольно сдержанно, несмотря на то, что плечи и руки полностью прозрачны.

Если говорить о конкретном примере как на фото, то это официально-деловой стиль - отличное платье для похода на работу или какое-то важное событие. Если говорить о более ярких оттенках или узорах, тогда наряд становится коктейльным или даже вечерним.

Платье на запах

Однажды данная модель вошла в моду и больше не теряла своей актуальности. Этот наряд может быть как мини, так миди или в пол. В любом случае он стройнит и отлично садится на любой тип фигуры.

В зависимости от длины и расцветки наряда, его можно использовать как на каждый день, так и для особого случая. Сейчас в магазинах есть огромный ассортимент этой модели, потому что она очень полюбилась модницам.

Напомним, назван самый модный и универсальный элемент гардероба этого лета.

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