Первая леди Украины Елена Зеленская всегда выглядит превосходно. Ее стиль восхищает общественность и модных критиков, вызывая бурные обсуждения едва ли не после каждого выхода в свет. Образы она чаще всего создает самостоятельно, но с учетом комментариев стилистов.
Сейчас жена президента выступила на международной конференции "Объединенные ради справедливости: Буча – Гаага". Там она появилась в темной клетчатой блузке и классическом костюме.
Наряд дополнен черными изящными туфлями на каблуке. Волосы Елена Зеленская выровняла и уложила на плечи. На лице нанесен аккуратный повседневный макияж.
Во время выступления жена Владимира Зеленского отметила:
"Буча - только одно из десятков имен украинских трагедий. Одна из первых, о которой узнал мир. Каждый украинец через год и месяц вторжения носит в себе свою Бучу. Российским преступлениям в Буче год, но болит так же. Время не лечит. Но лечит справедливость".
Отметим, 45-летняя Елена Зеленская считается самой стильной первой леди за годы независимой Украины. Она сочетает в своем гардеробе сдержанную классику и уверенный кэжуал. Первая леди отдает предпочтение одежде и аксессуарам украинского производства.
Напомним, Елена Зеленская впечатлила эффектным образом на встрече с Орландо Блумом.