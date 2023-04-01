Первая леди Украины выступила на международной конференции "Объединенные ради справедливости: Буча - Гаага".

Первая леди Украины Елена Зеленская всегда выглядит превосходно. Ее стиль восхищает общественность и модных критиков, вызывая бурные обсуждения едва ли не после каждого выхода в свет. Образы она чаще всего создает самостоятельно, но с учетом комментариев стилистов.

Сейчас жена президента выступила на международной конференции "Объединенные ради справедливости: Буча – Гаага". Там она появилась в темной клетчатой блузке и классическом костюме.

Наряд дополнен черными изящными туфлями на каблуке. Волосы Елена Зеленская выровняла и уложила на плечи. На лице нанесен аккуратный повседневный макияж.

Видео дня

Во время выступления жена Владимира Зеленского отметила:

"Буча - только одно из десятков имен украинских трагедий. Одна из первых, о которой узнал мир. Каждый украинец через год и месяц вторжения носит в себе свою Бучу. Российским преступлениям в Буче год, но болит так же. Время не лечит. Но лечит справедливость".

Отметим, 45-летняя Елена Зеленская считается самой стильной первой леди за годы независимой Украины. Она сочетает в своем гардеробе сдержанную классику и уверенный кэжуал. Первая леди отдает предпочтение одежде и аксессуарам украинского производства.

Напомним, Елена Зеленская впечатлила эффектным образом на встрече с Орландо Блумом.

Вас также могут заинтересовать новости: