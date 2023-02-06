6 февраля первая леди празднует свой день рождения. В честь этого вспоминаем о ее пути, а также о том, почему ее считают иконой стиля.

Елена Зеленская - первая леди Украины. После того, как ее муж возглавил государство, на нее свалилось много обязанностей. Судя по всему, со всем она справляется на "отлично", а также успевает покорять публику своим роскошным внешним видом. Практически каждая публичная встреча Елены заканчивается бурным обсуждением ее изысканного наряда.

Как одевается Елена Зеленская

Как известно, при выборе нарядов первая леди руководствуется личным опытом и вкусом. У них с Владимиром Зеленским есть один на двоих личный стилист, которого знаменитые супруги оплачивают с личных средств.

Практически всегда Елена появляется на публике в нарядах от украинских дизайнеров, пытаясь таким образом поддержать локальное производство. Чаще всего в ее аутфитах прослеживается кэжуал и классический стили.

Например, на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии она появилась в удлиненном коричневом пиджаке и брюках, а также шелковой рубашке и лодочках с острым носком.

В Давосе в январе этого года жена Владимира Зеленского позировала в роскошной вышиванке от украинского производителя Must Have за 4 тысячи гривень. В соцсетях ее наряд засыпали комплиментами.

На Второй Саммит первых леди и джентльменов в 2022 году Зеленская надела костюм молочного цвета от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko. К слову, Елена часто покупает одежду от этого бренда.

Также в 2022 году Елена Зеленская виделась с госсекретарем США Блинкеном. Она выглядела эффектно в длинном платье цвета хаки от известного дизайнера Лилии Литковской.

Это далеко не весь список самых эффектных и обсуждаемых выходов в свет Елены. Многие уже признали ее самой стильной первой леди Украины за все годы независимости нашей страны.

Чем Елена Зеленская занимается во время войны

После того, как Россия полномасштабно вторглась на территорию нашей страны, первая леди начала вести информационную деятельность за границей. В своих интервью она рассказывает о том, что на самом деле происходит в нашей стране, а также рассказывает о людях, чьи жизни оборвались из-за российских военных.

"Я веду постоянную, ежедневную работу на информационном фронте, чтобы доносить правду о том, что происходит на нашей земле", - сказала Зеленская в одном из своих интервью.

Также она регулярно встречается с чиновниками других стран, договариваясь о помощи Украине.

Напомним, Зеленская появилась на форуме в Давосе в вышиванке за 4 тысячи гривень.

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