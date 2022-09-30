Загар — это атрибут лета и красивый золотистый оттенок тела. Но следует помнить, что это также значительный вред для кожи, который приводит к раннему ее старению, значительным раздражениям, ожогам, а то и намного более серьезным последствиям. Чтобы избежать этого, лучше отдыхать в тени или соблюдать правила безопасного загара.

Удачно подобрать защиту

Первый принцип правильного пребывания под солнцем — обязательное использование солнцезащитного средства. Чтобы оно обеспечило нужный эффект, следует выбрать степень защиты, соответствующую вашему фототипу кожи.

Первый (кельтский). Обладает очень светлой, почти розовой кожей, светлыми или медного оттенка волосами, глаза голубого, зеленого или серого оттенка. Под прямым солнцем совсем не загорает, быстро краснеет. Нуждается в надежной и высокой защите — SPF 50+, как например в серии La Roche-Posay Anthelios.

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Второй (нордический). Характеризуется светлой кожей с веснушками, русыми, светло-русыми или светло-каштановыми волосами, зеленым, серым или голубым цветом глаз. Довольно склонна к ожогам и слегка загорает, но золотистый оттенок быстро исчезает. Необходима защита уровня SPF 30–50.

Третий (европейский). Чаще всего имеет несколько смуглую кожу с оттенком слоновой кости, темно-русые или светло-коричневые волосы и карие глаза. Она легко загорает, но склонна к фотостарению. Для защиты достаточно SPF 30.

Четвертый (средиземноморский). Ему свойственна смуглая кожа с темно-каштановыми волосами и карими или черными глазами. Владельцы такого фототипа очень легко и заметно загорают и совсем не сгорают на солнце. Для защиты от фотостарения подойдут продукты с SPF 20–30.

Также при выборе средства следует обратить внимание на формулу и консистенцию, которые должна соответствовать вашему типу кожи.

Правильно нанести средство

Если пренебрегать правилами нанесения продукции, можно получить ожоги даже с самым лучшим средством. Особенно важно не экономить и нанести его толстым равномерным слоем.

Обязательно обратите внимание на указания производителя. Большинство средств необходимо наносить за 20 минут до выхода на улицу, чтобы активные компоненты стабилизировались. Также помните, что любое солнцезащитное покрытие нужно обновлять каждые 2–6 часов.

Следить за временем

Часы — ваш незаменимый друг для безопасного загара. Отдыхать под прямыми лучами солнца в жаркий день следует только до 11-ти и после 16-ти часов. В это время излучение ультрафиолета менее интенсивно и существует более низкий риск вреда для кожи.

Также следует дозировать солнечные ванны. Первый сеанс должен длиться не дольше 10 минут, следующий через полчаса можно увеличить еще на 10 минут. И так продолжать с паузами и оценкой состояния кожи.

Успокоить кожу вечером

Прямое воздействие солнца — это значительный стресс для кожи, после которого ей необходимо восстановление. Для этого в конце дня следует нанести средство с увлажняющими, успокаивающими и регенерационными свойствами. Это может быть гель на основе сока алоэ, лосьон с центеллой азиатской или легкое масло для фиксации оттенка загара.

Все-таки следует понимать, что абсолютно безопасного загара не существует. Даже самое лучшее средство не подарит защиты от ультрафиолета на 100 %, поэтому для особо жарких дней лучше прикрывать тело одеждой из достаточно плотной светлой натуральной ткани.