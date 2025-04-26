Эта обувь сделает ваш образ более женственным, и она точно должна быть в вашем гардеробе.

Легкие, удобные и функциональные балетки уже давно стали неотъемлемой частью весенне-летних образов многих модниц. Также в трендах много лет подряд были лоферы, которые прекрасно дополняли образы с классическими брюками и юбками. Однако в 2025 году появилась еще более изящная и стильная альтернатива - слингбэки на невысоком каблуке.

Эта обувь стала главным трендом весны и лета этого года. Она стала популярной во всем мире благодаря своей утонченности и удобству, поскольку из-за невысокого каблука в них можно провести хоть целый день. Слингбэки совершенствуют осанку, придают фигуре стройности, не создавая при этом лишней нагрузки на позвоночник. О новом модном тренде рассказали на портале Who What Wear.

Одной из особенностей этой обуви является открытая пятка, что значительно уменьшает вероятность натирания и перегрева кожи в жаркую погоду. У слингбеков есть еще одно существенное преимущество над балетками - они выглядят более элегантно и визуально удлиняют ноги.

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Благодаря ремешку вокруг щиколотки и открытой пятке силуэт становится более изящным, что особенно важно для тех, кто стремится к легкости в образах без использования высоких каблуков.

Еще одно преимущество этой модели - небольшой каблук или устойчивая танкетка, что обеспечивает комфорт при длительном ношении и при этом добавляет несколько сантиметров к росту. Слингбэки делают походку более уверенной, а даже простой "лук" - заметно интереснее и изысканнее.

Они прекрасно сочетаются не только с легкими платьями и воздушными юбками, но и гармонично смотрятся в комбинации с деловыми костюмами, жилетами, комбинезонами и даже базовыми джинсами. Благодаря своей лаконичности и практичности слингбэки будут удачными в повседневных аутфитах.

В зависимости от стиля, погодных условий и индивидуальных предпочтений можно выбрать вариант с открытым, заостренным или квадратным носком. Слингбэки также полюбились модницам из-за своей универсальности. Их можно выбирать на официальные мероприятия, вечеринки, в офис, на свидание и для обычной прогулки.

Напомним, ранее Рамина показала, с чем его сочетать трендовую обувь на весну в стиле Chanel. Журналистка продемонстрировала стильный "лук" с туфлями с черным носком, которые сейчас на пике популярности. Такая обувь подходит к разной одежде и придаст женственности вашим образам.

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