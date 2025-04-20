Журналистка продемонстрировала стильный "лук" с туфлями с черным носком.

Известная украинская интервьюер и журналистка Рамина Эсхакзай поделилась новыми кадрами в сети, на которых продемонстрировала вариант стильного образа на весну. Блогерша показалась в трендовой обуви, которая вернулась из прошлого и снова стала актуальной.

Новые фото знаменитость опубликовала в своем Instagram. В этом сезоне снова в моде элегантные туфли с контрастным носком в стиле Chanel. Такая обувь является универсальной на весну, поскольку ее можно сочетать с разной одеждой и создавать множество стильных образов. Более того, она добавит элегантности и женственности вашим "лукам".

Для новых съемок Рамина решила выбрать довольно минималистичный образ, но в то же время очень стильный. Она позировала на камеру в белом лонгсливе, который является базой для каждого гардероба. Интересным акцентом кофточки стало то, что она обнажала плечи звезды. Также Эсхакзай примерила на себя длинную серую юбку. Дополнила свой образ она слингбэками с черным носком.

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Впервые такая обувь появилась и стала модной в 1950-х годах, пишет издание "РБК-Украина". Тогда тренд на такие туфли запустила французский модельер и основательница модного дома Chanel Коко Шанель. Она придумала эту обувь для себя, но со временем решила запустить ее в продажу. Она хотела создать туфли, которые бы напоминали мужскую двухцветную обувь французского сапожника Раймонда Массаро. Со временем появилась более удобная версия ее туфель без каблука - балетки.

С чем носить туфли с черным носком в этом сезоне

Такие балетки можно сочетать с юбкой миди-длины разных цветов. Также к этому образу модно добавить оверсайз футболку или классическую белую рубашку. Завершить "лук" лучше маленькой сумкой светлого оттенка и небольшими аксессуарами, а также по желанию можно добавить тонкий бежевый или черный пояс.

Еще одним вариантом стильного образа является сочетание туфель с черным носком с джинсами. Такие брюки точно есть в каждом гардеробе. Они идеально сочетаются со слингбэками и пиджаками. Стоит выбирать жакет также оттенка, как и ваши туфли, а под него лучше надевать белый или бежевый лонгслив, или майку. В таком "луке" вы можете прогуляться по городу вечером, посетить важное мероприятие, а также прийти в офис на работу.

В дополнение, советуем обратить внимание также на более летний вариант образа с балетками в стиле Chanel. Для создания такого образа можно использовать твидовый костюм, который будет состоять из коротких шорт и жакета. Дополнить образ можно белой футболкой и небольшой сумкой.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай похвасталась роскошными аксессуарами за более чем 200 тысяч гривен. Журналистка приобрела серьги и кольцо от известных ювелирных брендов. В сети раскрыли точную стоимость украшений.

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