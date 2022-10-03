На состояние кожи влияет много факторов.

Порой мы даже не задумываемся над тем, что некоторые наши привычки могут негативно влиять на кожу. А на самом деле они могут вызывать не только покраснения, но и появление высыпаний. Чтобы избежать этих чудовищных последствий, нужно запомнить, что категорически нельзя делать.

Прием воды

Вода больше всего влияет на кожу. Если вы не выпиваете в день полтора-два литра чистой воды, ваша кожа теряет упругость, эластичность и становится сухой. Поэтому так крайне важно употреблять достаточное количество воды.

Злоупотребление сахаром и молочными продуктами

Сахар и молочные продукты, особенно кефир и ряжанка, провоцируют высыпания на коже, от которых потом сложно избавиться. Если вы уменьшите количество употребления этих продуктов, то уже через несколько недель заметите эффективный результат.

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Выдавливание прыщей

Не зря косметологи говорят: "Выдави один прыщ и получи десять в подарок". На самом деле люди, которые не умеют правильно выдавливать прыщи, убирают только головку, а сам гной остается глубоко под кожей. Если же вы еще занесете инфекцию, то ваши высыпания увеличатся не только в размере, но и в количестве. Поэтому делать это в домашних условиях не рекомендуется. Лучше запишитесь на профессиональную чистку лица.

Алкоголь и курение

Вредные привычки также портят кожу. Особенно, если вы злоупотребляете алкоголем и курением. В молодые годы их влияние может быть не таким заметным, но уже с годами ваша кожа станет более желтой с серым оттенком. Также она будет шелушиться, что выглядит очень некрасиво, особенно под макияжем.

Неправильный уход

Многие девушки в целях экономии умываются обычным мылом. Вот только вы можете не знать, что она очень сушит кожу. Поэтому на ней могут появляться трещины, шелушения, высыпания и даже дерматит. Умываться стоит профессиональными средствами. Также не забывайте о тонике и об увлажнении кожи.

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