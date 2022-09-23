Идеал красоты у разных народов очень отличается.

Идеалы красоты не раз менялись, и это сложно не заметить - совсем недавно многие девушки морили себя диетами, чтобы буквально светиться от худобы, а позже начали активно работать над тем, чтобы набрать мышечную массу и стать рельефнее.

Понятие "идеальная внешность" сейчас очень расплывчато, поскольку через интернет распространяется множество информации, люди ловят новые тренды и больше обращают внимание не на моду, а на то, чтобы сформировать индивидуальный стиль.

Между тем, эксперты в сфере красоты все же нашли типаж, который называют идеалом красоты 21 века.

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Кто является эталоном красоты

По мнению экспертов, идеальной еще долгое время будет считаться внешность, которая подходит под типаж noble face (в переводе с английского "noble" означает величественный, а face - "лицо").

Люди с таким типажом естественны - то есть их внешность не была изменена пластическими хирургами. Типаж noble face можно распознать по благородным чертам лица, выразительному взгляду, высокому лбу, гармоничному носу и натуральным губам.

Примечательно, что нынешний идеал красоты - это не только внешняя оболочка. Чтобы человек был на самом деле красив, он также должен быть наделен интеллектом. Именно наличие незаурядного ума помогает девушкам осознать свою естественную красоту, подчеркнуть ее и гордится ею.

Стоит отметить, что внешний идеал красоты 2022 уже определил онлайн-журнал Nubia. Журналисты на протяжении 5 месяцев проводили глобальный опрос - было насчитано более одного миллиона голосов из 116 государств. По результатам опроса, самой красивой женщиной на Земле в текущем году признали южнокорейскую актрису и певицу - 27-летнюю Ким Джису.

Идеал красоты в разные эпохи

В Древней Греции (III тыс. до нашей эры - 600-е годы нашей эры) и в Древнем Риме (753 год до н. э. - 476 год) ценили красоту тела. Во времена Античности красивым считалось пропорциональное и симметрическое тело, его не стеснялись выставлять напоказ во всей красе. Древние греки ценили рыжеволосых женщин, а также представительниц прекрасного пола с белыми руками и широкими бедрами.

В Европе в Средневековье (500 - 1500 годы) каноны красоты длительное время диктовала церковь, поэтому показывать прелести тела было не принято. Душа была на первом месте, а тело считали просто ее вместилищем. В то время красивыми считали женщин, у которых почти не было талии и была маленькая грудь. Стоит отметить, что рыжих женщин часто называли ведьмами.

Мужчины пристально смотрели на кожу женщины, если она чистая - считалось, что женщина не болела какой-то заразой и сможет родить здоровых детей.

Очень отличались понятия о красоте в Китае. В Поднебесной считалось, что некрасиво, если у девушек большие ноги. Девочкам ломали кости стоп и бинтовали ноги. В результате травмы стопы не росли. Такой обычай в Китае был популярен с начала X до начала XX века.

В конце Средневековья и в начале эпохи Нового времени (длилась до начала XX века) развивалось культурно-философское движение, которое опиралось на наследие античности и идеалы гуманизма, - его назвали эпоха Возрождения (Ренессанс).

В эпоху Возрождения в Европе красивыми считались здоровые люди, у которых был чуть заметный живот и покатые плечи. В то время загар считали признаком неблагородного происхождения, поэтому девушки старались прятаться от Солнца.

Позже - к XVII веку, красивыми называли пышнотелых девушек. Примечательно, что целлюлит был одним из признаков красоты. Считалось, что он свидетельствует о сытой жизни.

В XVIII веке в Европе начали почитать юность, тонкую талию и маленькую ножку - дамы начали использовать румяна, туфли с изогнутым каблуком и корсеты. Быть естественной в то время было немодно. Позже дамы ненадолго отказались от корсетов.

В XIX веке снова было модно заключать свою талию в корсет. Также красивым считалось, если в наряде у девушки обнажены плечи, а возле висков завиты локоны волос.

В начале XX века красивыми считали девушек с выразительными бедрами, тонкой талией и пышным бюстом.

На востоке идеалы красоты отличаются от тех, которые привычны европейцам. Китаянки считают самым красивым лицо овальной формы, на котором есть плавная линия подбородка.

Азиатским народам более присуща круглая форма лица, но китаянки не сдаются и разными методами пытаются достичь своего идеала.

В Южной Корее красивыми считают стройных и высоких людей с небольшим, овальным лицом V-образной формы, большими глазами и светлой кожей.

В Японии считают идеальными женщин невысокого роста, которые имеют маленькую грудь и тонкие руки. В стране также издревле считают светлую кожу одним из признаков красоты. Еще японцам нравятся люди с большими глазами.

Понятия о красоте часто менялись, но стоит обратить внимание на один факт - сутулость в моду не входила. Красивая осанка всегда украшала и украшает человека, как и высокий интеллектувальный уровень, доброта и способность искренне сострадать другим.

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