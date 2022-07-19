Эта универсальная вещь, которая подойдет каждой девушке.

В гардеробе каждой модницы есть комбинезон, или как его еще называют ромпер. Почему он настолько популярен и какую расцветку выбрать - читайте далее.

Ромпер - это очень удобная вещь, которую можно носить куда угодно. Это комбинезон длины мини и свободного кроя.

Чаще всего он сделан из легкой ткани, которая позволяет телу дышать. Если вы хотите в нем идти на прогулку, тогда выбирайте ромпер из шелка. Сочетать его можно с кедами или босоножками.

Если же вы хотите надеть его в офис, тогда предпочтительнее более плотные ткани. Комбинезон в стиле блейзера идеально подойдет для деловых встреч. Дополнить такой образ можно туфлями на среднем каблуке и классической сумкой.

Чтобы сделать "лук" более праздничным, достаточно просто добавить немного стильных украшений.

Что касается расцветки, то здесь вы можете довериться своему вкусу. Более элегантно будут смотреться однотонные ромперы, а такая вещь с цветочным принтом или в горошек сделает вас более романтичной.

Ранее УНИАН рассказал, с чем сочетать трендовый принт "зебра".

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