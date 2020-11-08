В этом сезоне на пике популярности оказались резиновые сапоги. Блогеры, стилисты и модники сходят по ним с ума.
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Высокие резиновые сапоги можно носить как под джинсы, так и под шелковую комбинацию. То есть они универсальны. Также эта обувь идеально подойдет под трикотажные платья и тренч. Ваш образ будет максимально женственным, и вы создадите непревзойденное впечатление о себе.
Не забывайте о том, что сейчас в моде вещи оверсайз. А это значит, что резиновые сапоги будут идеально сочетаться с худи или свитшотом, свободным жакетом и удлиненным пальто.
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