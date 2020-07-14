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Для "чайников": названа самая модная прическа этого лета

11:21, 14 июля 2020
Красота и стиль
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Модная прическа / фото instagram.com/dana_okhanska

Женские волосы - это сила. А вот изысканные прически - это двойное комбо. Летом очень жарко и мы по привычке собираем волосы в хвост. Хотя, стоит заметить, что это уже давно не модно.

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Но что делать тем, кто хочет красивую прическу, а плести косы и делать другие извращения не умеет? На помощь спешит ультрамодный пучок, который смогут сделать даже "чайники".

Важный нюанс модного пучка состоит в том, что делать его нужно не на затылке, а на макушке. Чем выше, тем лучше. А самое главное то, что он должен быть, так сказать, небрежным. Несколько прядей можно достать из пучка. 

Трендовый пучок / фото instagram.com/dana_okhanska

Как сообщал УНИАН, назван оттенок волос, который можно выбрать брюнеткам летом 2020.

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