Эффектная брюнетка: какой оттенок волос выбрать летом 2020

В этом году предпочтение отдается естественным оттенкам, способным подчеркнуть натуральную красоту волос.

Темные цвета волос подходит не только смуглым девушкам, но и подчеркивают натуральную красоту обладательниц персиковых оттенков кожи.

Так, какой оттенок выбрать обладательницам темных волос, чтобы быть в тренде летом 2020 года.

Эффектные темные оттенки: топ цветов волос для брюнеток

Самым модным оттенком заслуженно считается шоколадный. Он дарит волосам насыщенный цвет, при этом не придавая пересушенного вида.

Оттенки молочного или горького шоколада обещают быть актуальными не только летом 2020 года, а и весь год. Это, без сомнения, беспроигрышные цвета для окрашивания в один тон.

Кроме того, авторитетные стилисты-парикмахеры советуют брюнеткам в это лето обратить особое внимание на пепельно-шоколадный оттенок.

Каштановый оттенок также сейчас в моде. Именно с помощью него можно смягчить образ, к тому же данный оттенок очень прост в уходе.

Темно-коричневые оттенки подчеркнут красоту обладательниц зеленых глаз и кожи оливкового цвета. Для них это настоящая находка, которая поможет придать образу завершенность.

Следует отметить, что в моде всегда ухоженные, блестящие волосы натурального цвета. Это касается, в том числе и 2020 года. В целом в этом году предпочтение отдается естественным оттенкам, способным подчеркнуть натуральную красоту волос.

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