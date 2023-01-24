Зима - время, когда волосы страдают от перепада температур и чрезмерной сухости. Именно поэтому в данный период важно подобрать правильный уход.

Парикмахер рассказала о правилах, которые помогут вашим волосам "пережить" зиму и не испортиться. Соблюдая их, локоны всегда будут выглядеть здоровыми и аккуратными.

На улицу - только с сухими волосами

Ни в коем случае нельзя выходить на улицу с мокрой или влажной головой. Во-первых, легко можно простудиться, а во-вторых, волосы тоже могут замерзать, из-за чего они ослабевают и ломаются. Именно поэтому всегда нужно тщательно сушить все пряди перед выходом на улицу.

Использование термозащиты

Некоторые парикмахеры убеждены, что не стоит давать волосам лишнюю "химию", но исследователи всего мира доказали - термозащита действительно спасает волос от пагубного воздействия слишком низких или слишком высоких температур.

Видео дня

Сегодня термозащиту можно подобрать индивидуально: существую спреи, гели, пенки, шампуни с эффектом термозащиты.

Носить шапку

Как уже упоминалось, волосы тоже могут замерзать. Поэтому их в морозы стоит прятать под шапку или под одежду. Легко заметить, как волосы, которые торчат наружу, быстро становятся слабыми, обламываются, теряют свой естественный блеск.

Масла и питание

Это очень важно после каждого мытья. Следует пользоваться кондиционером, масками, маслами и серумами, подобранными индивидуально под тип волос и тип кожи головы. Правильный комплексный уход может спасти даже самые испорченные локоны.

Тщательное расчесывание

Не все придают этому внимание, но правильная расческа и правильная техника расчесывания на самом деле играют важную роль. Не стоит чесать волосы слишком грубо, так как тогда они становятся взъерошенными и чешуйки волоска повреждаются. Также не нужно расчесывать мокрые волосы - лучше делать прическу на влажные или полностью сухие волосы.

Напомним, названы пять незаменимых вещей, которые должны быть в гардеробе.

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