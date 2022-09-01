Рассказываем, какие предметы гардероба помогут вам выглядеть стильно и модно.

УНИАН рассказывает о топ-5 модных вещах, которые будут актуальны и просто необходимы каждой моднице в ближайшие три месяца.

Тренч

Тренч - это что-то среднее, между пальто и плащом. Лучше всего выбирать "осенние" оттенки: бежевый, коричневый, темно синий. Такие варианты одежды будут отлично сочетаться с укороченными джинсами, широкими брюками, оверсайз платьями, короткими юбками и даже велосипедками. Тренч можно вписать как в классический аутфит, так и в образ в стиле кэжуал.

Пиджак

Этот предмет гардероба - просто must have для тех, кто ездит на деловые встречи или работает в офисе.

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Времена стандартного черного пиджака давно прошли. Сегодня в стиле более яркие и заметные расцветки, как, например, эти:

Худи

Этот предмет гардероба идеально подойдет в сезон прохлады. Во-первых, выглядит худи очень стильно как с брюками, так и с джинсами. Во-вторых, существует множество эффектных расцветок, поэтому любая модница найдет что-то подходящее для себя. И в третьих, в худи очень тепло.

Кардиган

Еще один вариант "верха". Более классический, чем худи. И если предыдущий элемент гардероба лучше выбирать яркий, то кардиган будут модным именно в нейтральной расцветке.

Лоферы

Чтобы дополнить свой образ, важно выбрать правильную обувь. Осенью 2022 аккуратные и женственные лоферы снова возвращаются в моду. Их можно сочетать со всем вышеперечисленным и не только.

Напомним, модное пальто на осень 2022: названы топ вариантов, которые будут круто выглядеть в новом сезоне.

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