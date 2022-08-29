Во многих регионах уже веет настоящей осенней прохладой, а значит - пришла пора утепляться.

УНИАН собрал несколько вариантов верхней одежды, которая будет популярна осенью 2022. Как утверждают стилисты, пальто - универсальный и самый подходящий вариант. Тем более сейчас этот тип одежды - не всегда классический. Есть и кэжуал-модели.

Клетчатое пальто

Этой вещью можно подчеркнуть ваш индивидуальный стиль. Считается, что клетчатое пальто - must have в гардеробе каждой модницы.

Цветовая гамма актуальных моделей — самая разнообразная. Популярными будут оттенки желтого, коричневого, багрового, марсала, зеленого. Естественно, классическое черно-белое решение остается в моде, однако создать неповторимый образ помогут именно яркие сочетания.

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Бежевое длинное пальто

Этот базовый цвет станет отличным дополнением к любому образу. Пояс на талии визуально стройнит.

Под него не нужны дополнительные аксессуары, пальто само по себе смотрится богато и изыскано.

Яркое пальто

Отходя от базовых цветов, осенью 2022 года актуальными будут яркие "летние" оттенки. Например, это желтое пальто поможет вам выделиться и подчеркнет эффектность образа. Особенно, если дополнить его очками, шляпой или другими аксессуарами.

Базовое кэжуал-пальто из шерсти

Эта теплая и очень универсальная модель - еще одно стильное решение сезона. Носить ее можно под спортивный стиль.

Напомним, названа модная верхняя одежда на осень 2022.

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