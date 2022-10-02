При выборе сумки стоит полагаться на ее практичность.

Все модницы знают, что сумки - это незаменимый аксессуар для любого образа. Практичные виды сумок могут дополнить любой ваш "лук" - от спортивного до casual или классики.

Сегодня УНИАН рассказывает, какие сумки в тренде этой осенью.

Сумка-корзинка

Это идеальный вариант сумки для непринужденной прогулки по городу. Можно выбрать более массивную сумку, если для вас важна вместительность, а можно подобрать маленькую, чтобы удобно было носить ее через плечо.

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Сумка на цепочке

Цепи уже несколько сезонов подряд не уступают свое лидерство. Это один из самых востребованных сейчас аксессуаров, за которым гоняются все модницы. Важно отметить, что сумки с цепями больше сочетаются с повседневными образами - под джинсы и кеды или брючные костюмы. Если же вы предпочитаете классику или спорту, то лучше выбрать другой вариант.

Сумка-багет

Этот вариант сумки идеально сочетается со спортивными образами, особенно если она дутая. С такой сумкой можно не только на прогулку выйти, но и смело пойти в спортзал. Она очень вместительная, поэтому станет вашим незаменимым помощником.

Мини-сумки

Присмотритесь к мини-сумкам, если обычно вы с собой берете только ключи, деньги и телефон. Эти стильные и маленькие сумочки не придется носить в руке, их можно надеть через плечо или повесить на пояс.

Сумки необычных форм

Если вы любите экспериментировать или даже эпатировать публику, то можете выбрать для себя сумку необычной формы. Многие известные бренды в своих коллекциях представляют сумки в виде сердец, бабочек, ведер и так далее. В этом случае полагайтесь только на свой вкус и фантазию.

Ранее УНИАН рассказал, какие пальто будут в моде осенью 2022 года.

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