Первая леди всегда выглядит потрясающе.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Королевой Дании, которая поддерживает нашу страну в развязанной Россией войне, и поблагодарила ее за партнерство.

"Как и вся ее семья, Королева Дании ведет активную общественную деятельность, в том числе патронирует более 30 организаций, среди прочих оказывающих гуманитарную помощь, заботится о здравоохранении, защите прав женщин", - написала Зеленская на своей странице в Instagram.

Она добавила, что Дания - один из самых надежных для Украины партнеров.

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"Благодарна королевской семье за то, что Дания – один из наших самых больших и надежных партнеров во всех начинаниях", - уточнила первая леди Украины.

Стоит отметить, что Зеленская пришла на встречу с Королевой Дании в стильном образе. Она надела белую блузку с рукавами-фонариками и черные штаны-палаццо. Талию она подчеркнула лаконичным кожаным поясом.

К слову, Королева Дании также появилась в свободных штанах, однако она выбрала кремовый цвет.

Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, чего больше всего желает сейчас.

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