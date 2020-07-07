Модный дом Balmain устроил показ на барже

Баржа плыла по Сене от Эйфелевой башни до собора Парижской богоматери.

Модный дом Balmain устроил показ коллекции haute couture сезона осень/зима 20/21 перед первой цифровой неделей высокой моды в Париже. Помимо показа на барже выступила певица Yseult. Также там прошла выставка и танцевальный перформанс. Читайте такжеНазваны фасоны платьев, которые вызывают отвращение у мужчин

Наряди, в которых дефилировали модели, создал основатель Balmain Пьер Бальмен и его преемники Эрик Мортенсен и Оскар де ла Рент. А также к созданию коллекции присоединился креативный директор Оливье Рустен.

"Balmain - это оптимизм, и после этого периода (карантина) я хотел вернуть этот оптимизм, которым был известен этот бренд", - сказал Рустен.

Как сообщал УНИАН, названы антитренды в одежде.

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