Нужно обращать внимание на индивидуальные особенности фигуры.

Украинский стилист Росина Трач рассказала УНИАН, что при выборе одежды нужно обращать внимание на индивидуальные особенности фигуры.

Какие фасоны полнят

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Одного для всех рецепта нет - на одних девушках отлично смотрится объемный бомбер, а другим он визуально добавляет килограмм 7-10. Кому-то брюки палаццо вытягивают рост и стройнят, а кого-то очень полнят. Фасон для каждого типа фигуры будет отличаться.

"При помощи цветов также можно создать оптическую иллюзию: однотонный темный цвет стройнит, светлые и, особенно, принтованные могут полнить. Тут нужно смотреть на сочетание всех факторов: и цвета, и фасона, и фактуры ткани, и силуэта", - сказала Росина.

Какой фасон сделает силуэт стройным

Все дело в индивидуальных особенностях фигуры, вертикальных и горизонтальных пропорциях. Но ясно одно, если есть ярко выраженная талия - мы ее обязательно подчёркиваем, потому что в паре с ней чаще округлые бёдра. И для создания более стройного образа открываем и подчёркиваем самые узкие части тела: талия, запястья, лодыжки.

"При помощи вырезов и вертикальных конструктивных линий одежды создаём нужный силуэт. Тот же оверсайз кардиган или жакет можно хорошо посадить расстегнув его и немного подкатав рукава, открыв самые узкие запястья. На "песочные часы" и "груши" оверсайз садится хуже всего. Нужно использовать секретики, чтобы его гармонично посадить", - добавила Трач.

По ее словам, если узкие бёдра и большая верхняя часть - носим вещи А-силуэта, талию или занижаем или завышаем. При помощи цвета или декора переводим фокус с "проблемного" места на то, которым гордимся.

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Автор: Диана Могилевич