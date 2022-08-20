Мода очень переменчива и иногда шокирует своими витками.

Еще совсем недавно все активно смеялись над теми, кто носит носки под босоножки или сандалии. Теперь же это переходит из предмета насмешек в писк моды.

Носки под открытую обувь - довольно противоречивый тренд. Несколько лет назад он уже входил в моду, но надолго не задержался. В 2022 году фешн-блогеры снова начали это популяризировать.

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев - одна из самых ярких фигур модной индустрии Дании нашего времени. В своем блоге она неоднократно публиковала снимки, где была запечатлена в босоножках на носок.

Хэлена Куэста

Стилист Хэлена Куэста (@helenacuesta) также поддержала данную новинку. Это можно понять по нескольким снимкам в ее блоге.

Она смело сочетает это с полуботинками без "задника".

Алиса Пилате

Модница из Парижа Alice Pilate также демонстрирует то, что она следует современным тенденциям - сочетает носки и шлепанцы. Ее недавняя фотосессия в джинсовом костюме на одной из улочек города буквально покорила подписчиков.

Стилисты утверждают, что ранее модницам советовали надевать максимально тонкие и незаметные носки под открытую обувь. Однако сегодня все изменилось, и в моду вошли яркие заметные носочки, которые определенно привлекут внимание. В любом случае важно умело сочетать их с целостным образом. Если вы удачно подберете их к своему основному аутфиту, то точно не будете выглядеть глупо. А как вы относитесь к этому новому тренду?

Напомним, стилисты показали самую модную прическу сезона.

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