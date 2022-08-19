Эти снимки точно вдохновят вас на смену имиджа.

Эксперты из мира моды рассказали и показали, какая прическа является особенно популярной в этом сезоне. По мнению стилистов, этот боб. УНИАН собрал несколько фотографий данной прически на разных волосах.

Боб на прямые волосы

Модель и бывший главный редактор журнала Lucky Ева Чен подтверждает - эта ультрамодная стрижка подходит к обладательницам любого цвета волос. Выгодно выглядит как на очень короткие волосы, так и на среднюю длину.

Боб с челкой

Бьюти-блогер Franny сочетает стрижку боб с челкой. Выглядит очень стильно и современно. Главное правило такой стрижки - содержать ее в порядке и регулярно доверять мастеру для того, чтобы "освежить".

Боб на волнистые волосы

Выглядит легко, нежно и очень женственно.

Такой французский мотив явно придется по душе многим украинским модницам.

К слову, не стоит думать, что боб - удел молодых. Такая прическа идет и женщинам более старшего возраста. И ниже - яркое тому подтверждение. Стильно и модно можно выглядеть в любом возрасте!

Напомним, назван актуальный и стильный маникюр на сентябрь 2022, который понравятся каждой.

Вас также могут заинтересовать новости: