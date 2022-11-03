Первая леди Украины Елена Зеленская уже давно стала эталоном красоты. Она регулярно демонстрирует стильные образы, в том числе и во время рабочих поездок.
На этот раз она побывала в Португалии, где встретилась с украинскими переселенцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного российского вторжения.
На эту встречу первая леди пришла в стильном и удобном образе с патриотическим мотивом. Зеленская надела светло-желтую блузку, синие джинсы с высокой посадкой и белые кеды.
Также супруга президента Владимира Зеленского рассказала об условиях в Португалии для переселенцев:
"Условия здесь скромные, но есть все необходимое. Украинские временные переселенцы могут оставаться в центре, пока для них не найдется постоянное жилье".
Напомним, ранее украинские защитницы снялись для известного глянца.