В образе Зеленской есть патриотические нотки.

Первая леди Украины Елена Зеленская уже давно стала эталоном красоты. Она регулярно демонстрирует стильные образы, в том числе и во время рабочих поездок.

На этот раз она побывала в Португалии, где встретилась с украинскими переселенцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного российского вторжения.

На эту встречу первая леди пришла в стильном и удобном образе с патриотическим мотивом. Зеленская надела светло-желтую блузку, синие джинсы с высокой посадкой и белые кеды.

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Также супруга президента Владимира Зеленского рассказала об условиях в Португалии для переселенцев:

"Условия здесь скромные, но есть все необходимое. Украинские временные переселенцы могут оставаться в центре, пока для них не найдется постоянное жилье".

Напомним, ранее украинские защитницы снялись для известного глянца.

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