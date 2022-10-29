Согласно официальным данным, около 42 тысяч женщин сейчас несут службу в украинской армии.

Известный журнал ELLE записал цикл интервью с женщинами, которые сейчас несут службу на фронте. Также были представлены снимки защитниц.

"ELLE с французского переводится как "она". А "она" в Украине сегодня именно такая мужественная и смелая, борется за независимость своей страны", - рассказала шеф-редактор Екатерина Попова.

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В качестве моделей выступили офицер ВСУ Виктория Кравченко, парамедик Маргарита Ривчаченко, парамедик Алина Михайлова, парамедик "Ластівка", снайпер Евгения Эмеральд, старший лейтенант НГУ Кристина с позывным "Кудрява", старший лейтенант ВСУ Юлия Никитенко, пулеметчица Оксана Рубаняк, парамедик Ирина Цибух, младший сержант Катерина Бабич, стрелок Александра Самсонова.

Также военнослужащие дали интервью, где рассказали о своем решении идти служить, об армии и своей роли в ней.

"Ни в одном из подразделений, где я проходила военную службу, проявлений гендерной дискриминации по отношению ко мне не было. Считаю, что только от человека зависит отношение окружающих к нему. Независимо от пола и гендерной принадлежности. Каждый день мне приходится преодолевать определенные сложности. О некоторых из них я сейчас говорить не могу, но когда-то, думаю, обязательно поделюсь и этим... Главная болезненная тема для меня на сегодняшний день – мой ребенок. Мой Марк, который уже больше четырех месяцев находится не рядом со мной. Больше четырех месяце я не вмогу его обнимать и просто быть рядом", - рассказала в интервью военный психолог Виктория Кравченко.

Напомним, стрелок из ВСУ покорила сеть поразительным сходством с Ларой Крофт.

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