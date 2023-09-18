Они не только гармонично впишутся в ваш образ, но и подарят вам хорошее настроение.

Стрижка - это не только об уходе за волосами, но и о создании стильного образа. Очень важно, чтобы она приносила вам удовольствие. А вот какая стрижка делает лицо моложе - рассказывает УНИАН.

Омолаживающие стрижки после 40 - лучшие идеи

В первую очередь стоит понимать, что бездумно выбирать стрижку нельзя. Она должна подходить под ваш тип лица, цвет кожи и стиль в целом. На самом деле, не так-то и просто подобрать омолаживающие стрижки для женщин, однако все возможно, если учитывать несколько нюансов.

Стрижка со средней длиной

С возрастом у женщин появляются морщины на шее, которые они хотят всячески скрыть. В этом вам поможет стрижка со средней длиной волос. Они прикроют шею и добавят шарма образу в целом. Поэтому можете смело выбирать подобные омолаживающие стрижки после 50 лет.

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Шэгги

Мы уверены, что большинство женщин еще не слышали о такой прическе. Это не то, чтобы какое-то новое веяние, однако это и не настолько популярная стрижка, как другие, омолаживающие женские стрижки после 50. Делается она очень просто: небрежно уложенные волосы должны закрывать шею и все. Эффект вас поразит.

Омолаживающие короткие стрижки

В данном случае выбор большой - можете присмотреться к бобу, боб-каре или удлиненному бобу. Интересно, что этот тип стрижки идеально подчеркнет ваши скулы. Более того, эта прическа не требует особой укладки, поэтому вы еще и сможете утром сэкономить время.

Слоистое каре

Слоистое каре превосходно выглядит на зрелых женщинам. Она подчеркивает все достоинства лица и даже придает глазам блеска. Эта стрижка принесет вам истинное удовольствие.

Длинный боб

Длинный боб также попал в список "Омолаживающие стрижки для женщин за 50". Суть этой прически заключается в том, что длина волос может быть только до ключицы, а челка делается более заостренной и на бок. Даже не сомневайтесь, что с такой прической вы сразу будете выглядеть на лет 15 моложе.

Как видите, выбор причесок большой, дело осталось только за вами. А модные советы УНИАН только помогут вам улучшить свой образ и выглядеть намного младше.

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