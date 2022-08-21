Тренды осени 2022 / instagram.com/ilovepalto

Совсем скоро осень сменит лето, а это значит, что придет время утепляться. Сегодня предлагаем вам узнать, какие вещи будут в тренде в осенний сезон 2022 года.

Длинные пальто

Длинные кашемировые пальто будут как нельзя кстати, когда температура воздуха начнет снижаться. Дизайнеры предлагают выбирать однотонные пальто. Так они подойдут под любой образ, даже под спортивный костюм.

Тренды осени 2022 / instagram.com/looksio_ua
Тренды осени 2022 / instagram.com/looksio_ua

Корсеты и бюстье

В начале осени еще будет тепло, поэтому можно похвастаться своим загаром и подчеркнуть грудь и талию с помощью корсета или бюстье. Сочетать их стоит с брюками с завышенной талией.

Тренды осени 2022 / instagram.com/malbo_72

Бомберы

Это универсальная курточка, которая идеально подойдет как под casual, так и под спортивные вещи. К слову, бомберы были популярны еще в начале 2000-х годов, а сейчас они вновь вернулись в моду.

Тренды осени 2022 / instagram.com/marysabel_shop

Брюки карго

Это еще один тренд, который должен быть у каждой модницы. Свободные брюки с массивными кармани - то, что нужно для повседнего и стильного образа. 

Тренды осени 2022 / instagram.com/vermne

Гольфы

Многим может казаться, что гольфы - это элемент гардероба для школьниц. Но, на самом деле, это далеко не так. Они идеально впишутся в ваш образ, если знать, с чем их можно комбинировать.

Тренды осени 2022 / instagram.com/nadyadorofeeva

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