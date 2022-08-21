УНИАН сделал подборку стильных образов.

Совсем скоро осень сменит лето, а это значит, что придет время утепляться. Сегодня предлагаем вам узнать, какие вещи будут в тренде в осенний сезон 2022 года.

Длинные пальто

Длинные кашемировые пальто будут как нельзя кстати, когда температура воздуха начнет снижаться. Дизайнеры предлагают выбирать однотонные пальто. Так они подойдут под любой образ, даже под спортивный костюм.

Корсеты и бюстье

В начале осени еще будет тепло, поэтому можно похвастаться своим загаром и подчеркнуть грудь и талию с помощью корсета или бюстье. Сочетать их стоит с брюками с завышенной талией.

Бомберы

Это универсальная курточка, которая идеально подойдет как под casual, так и под спортивные вещи. К слову, бомберы были популярны еще в начале 2000-х годов, а сейчас они вновь вернулись в моду.

Брюки карго

Это еще один тренд, который должен быть у каждой модницы. Свободные брюки с массивными кармани - то, что нужно для повседнего и стильного образа.

Гольфы

Многим может казаться, что гольфы - это элемент гардероба для школьниц. Но, на самом деле, это далеко не так. Они идеально впишутся в ваш образ, если знать, с чем их можно комбинировать.

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