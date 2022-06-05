Эти советы помогут восстановить поврежденные пряди.

Из-за стресса, недостаточно тщательного ухода и невозможности посетить парикмахерскую многие люди сталкиваются с проблемами с волосами - меняется структура волос, они становятся сухими, ломкими, или наоборот - жирными. Врач-терапевт Марина Ерина в комментарии "Факты. Здоровье" рассказала о простых масках, которые можно сделать дома, чтобы экстренно помочь своей прическе. Особенно это будет полезно тем, кто не может купить дорогие средства.

"Чтобы волосы имели здоровый блеск и не выпадали, им нужен регулярный уход и косметические процедуры. Одного мытья недостаточно. Тем более, большинство женщин сейчас пользуются теми шампунями, которые есть, а не теми, которые нужны. Поэтому маски, например, для волос можно сделать самостоятельно из натуральных продуктов", - рассказала специалист.

Она отметила, что домашние средства - недорогие и натуральные, поэтому подойдут почти всем. Наиболее универсальная маска - яичная. Для нее следует взять 1-2 яйца, тщательно их взбить и размазать по всей длине волос за исключением корней. Следует оставить маску на 40 минут, а после этого смыть теплой водой и промыть шампунем. Если волосы жирные, то для маски следует использовать только белок. Если слишком сухое - лишь желток.

Маска из кефира - еще одно простое средство, которое спасет ваши волосы. Надо кефир немного подогреть (не более 40 градусов) и тщательно нанести по всей длине волос.

Банановая маска - немного сложнее в приготовлении, ведь здесь следует смешать несколько ингредиентов.

Для среднего с длиной и густотой волос понадобится 1 банан, 1 столовая ложка сметаны, 1 яичный желток и 1 чайная ложка меда. Это все перемешать, нанести на волосы, укутать их в пакет или пленку, сверху закрыть полотенцем или платком. Оставить такую маску следует на один час, а затем тщательно смыть водой.

Напомним, косметолог рассказала, чем помыть волосы, если закончился шампунь.

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