Эксперт назвала самые эффективные методы.

Если обычный шампунь закончился, то можно воспользоваться такими себе подручными средствами. Они есть практически в каждом доме, и помогут без вреда очистить волосы. Допустимые средства перечислила косметолог Оксана Марченко в комментарии Фактам ICTV.

Эксперт утверждает, что для здоровых и сильных волос не всегда необходим уход за баснословные деньги. Иногда проще и дешевле воспользоваться простыми продуктами, которые есть у каждой хозяйки.

Порошок горчицы

Марченко утверждает, что это отличный вариант для тех, у кого волосы склонны к жирности. Он укрепляет и способствует росту волос.

Мука

Небольшое количество ржаной, цельнозерновой или муки грубого помола следует смешать с водой, создав сметанообразную смесь. Из-за высокого содержания клейковины волосы будет очень сложно хорошо промыть, поэтому стоит вымывать их тщательнее обычного.

Яичный желток

Данный метод давно известен как эффективное средство по борьбе с перхотью.

Отлично подойдет для жирных волос, однако не стоит злоупотреблять, иначе кожа головы может быть пересушена.

Кефир и сыворотка

Молочные продукты хорошо питают и увлажняют волосы.

Сода

Этот продукт не настолько полезный, как ржаная мука или горчичный порошок, однако отлично очистит волосы, которые склонны к жирности.

Косметолог отметила, что данные продукты не несут никаких негативных последствий для прически, однако не стоит ими пользоваться на постоянной основе - лучше чередовать.

Напомним, парикмахер рассказала, как покрасить волосы в домашних условиях и не испортить прическу.

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