Дермапланирование не является безопасным, особенно если делать его неправильно.

Блогерша из TikTok решила проверить на себе лайфхак по уходу за кожей лица, но обернулось для нее это ужасными последствиями.

Так, она решила попробовать процедуру дермапланирования (специализированная процедура по уходу за кожей, которая вручную отшелушивает и обновляет внешний вид вашей кожи лица, делая вашу кожу свежей, - УНИАН). В бьюти-индустрии это достаточно новая процедура и проводится она в салонных условиях - удаляются недостатки кожи, раскрывая сияющий новый облик.

Но для блогерши такая процедура обернулась не очень приятными последствиями. После бритья на ее щеках появилась ужасная сыпь, похожая на акне. Теперь ей предстоит пройти лечение у косметолога-дерматолога.

Напомним, ранее бьюти-мастер назвала новый способ покраски ногтей лаком.

Вас также могут заинтересовать новости: