Такой способ покраски не оставит разводов на ногтях.

Мастер маникюра показала простой и легкий способ покраски ногтей лаком. Новый способ не только сэкономит ваше время, но еще и не оставит разводов на ногтях и не испачкает кожу вокруг.

На самом деле, все просто. Нанесите каплю лака по центру возле кутикулы, затем прокрасьте ногтевую пластину с одной стороны, а потом - с другой. Важно отметить, что не стоит несколько раз подряд повторять эту манипуляцию, достаточно будет одного раза.

Если вы хотите покрытие под кутикулу, возьмите тоненькую длинную кисточку и аккуратно прокрасьте под зону под кутикулой. Будьте осторожны, чтобы лак не затек.

Напомним, ранее блогерша назвала простой способ спасти сломанный ноготь. В вашей косметичке точно найдется все необходимое для этого. А времени это займет меньше, чем вы можете себе даже представить.

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