Этот оттенок признали самым модным летом этого года.

Мастера маникюра рассказали, какой цвет пользуется наибольшей популярностью летом 2022 года. Речь идет об оттенке фуксия - ярко-розовом. УНИАН собрал несколько примеров дизайна с использованием этого сочного тренда. Обязательно возьмите на заметку.

Следует начать с того, что даже базовое однотонное покрытие выглядит свежо и ярко, являясь отличным дополнением к любому летнему образу. Такой сочный цвет хорошо подходит к любому оттенку кожи. Однако если вы хотите чем-то разнообразить свои ноготки, то для этого есть множество идей.

Например, интересно будет выглядеть френч с розовой подводкой. Можно сделать как все ногти, так и комбинировать их с однотонным.

Однако мастера советуют не добавлять к комбинированному дизайну стразов, блесток или рисунков, так как цвет сам по себе очень заметный, поэтому легко можно переборщить. Тогда маникюр будет выглядеть слишком уж наляписто.

Еще один пример маникюра с использованием цвета фуксия. Эксперты советуют его сочетать с базовыми цветами, поскольку комбинация с яркими может выглядеть слишком "кислотно" и неуместно.

Напомним, названы топ-10 универсальных идей педикюра.

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