Эти варианты отлично подойдут на любые ножки.

Хотите сделать педикюр, но не знаете какой дизайн выбрать? УНИАН собрал 10 актуальных вариантов, которые выглядят модно и современно летом 2022 года. Повторить их сможет любой мастер.

Яркое светоотражающее покрытие - настоящий тренд сезона не только в одежде, но и в нейлс-индустрии. Только посмотрите, как эффектно этот дизайн выглядит с черной обувью.

Это классика, которая в моде уже не первый год. Изящные рисунки на большом пальце уместны как никогда.

Любителям поярче определенно понравится красное покрытие с блестками.

Молочный цвет подчеркивает женственность и выглядит очень аккуратно.

Еще один стильный цвет на лето 2022 - бледно-розовый. Можно сделать как однотонный педикюр, так и разрисовать большой пальчик в тон.

Такие решения тоже будут популярны в этом сезоне. Можно сделать обводку как розовым, так и любым другим ярким цветом.

"Зебра" популярна в этом сезоне. Ее часто рисуют на руках, поэтому почему бы не оформить с этими нотками педикюр? Выглядит очень современно.

Еще один аккуратный однотонный педикюр. Этот оттенок, кстати, является одним из самых популярных в сезоне весна-лето 2022.

Нежное решение для любителей чего-то изысканного. Несмотря на то, что выглядит этот дизайн очень дорого и сложно, делать его крайне просто.

А такой дизайн - прямой конкурент "зебре". Чтобы сделать его еще более интересным, большой пальчик можно покрыть матовым.

Напомним, названы топ-10 украшений, которые сейчас в тренде.

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