Бьюти-мастер показала легкий лайфхак, который поможет вам в данной ситуации.

Бьюти-мастер и блогер Дена опубликовала в TikTok видео, на котором показывает, как легко и просто спасти сломанный ноготь, да еще и сохранить его длину. Вам кажется, что это невозможно? Поверьте, это можно сделать очень быстро и с применением всего нескольких инструментов, которые точно есть в вашей косметичке.

Для проведения данной процедуры вам понадобиться пакетик чая, клей для ногтей, пинцет и маникюрная пилка. Перед тем как начинать операцию по спасению ногтя, вам нужно убрать неровности с поверхности и подпилить боковые валики. Затем нанесите клей в место скола или трещины и дайте ему подсохнуть.

Читайте такжеКак легко вывести пятно на одежде: главный лайфхак без салфеток и солиПотом еще раз повторите эту манипуляцию, отрежьте небольшую часть чайного пакетика и приклейте его на ноготь. Поверх пакетика также рекомендуется нанести немного клея и дать ему полностью высохнуть. Когда он высохнет, подпилите ноготь, сгладив неровности. И не забудьте финализировать этот процесс каким-нибудь лаком, чтобы не было видно "ремонта".

Напомним, ранее в США женщина лишилась ноги из-за ошибки на педикюре.

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