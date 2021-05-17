Юбилейный, уже 15-й, День вышиванки посвящен этномузыке и экологическим вопросам.

Вышиванка с давних времен является основным элементом украинской национальной одежды. Вышитые узорами рубашки – отражение ценностей, традиций, культуры и истории нашего народа.

День вышиванки в 2021 году

Всемирный День вышиванки – праздник, который не привязан ни к одному государственному или религиозному. Он призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой одежды.

Дата проведения праздничных мероприятий каждый год разная, ведь отмечается День вышиванки в третий четверг мая. В 2021 году – это 20 мая.

Как и почему отмечают День вышиванки

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаДень вышиванки не является официальным праздником. 15 лет назад, то есть в 2006 году, студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк начала акцию "Всемирный день вышиванки".

Девушка предложила студентам однажды одеть вышиванки. На эту инициативу откликнулись несколько десятков студентов и преподавателей факультета. Однако ежегодно масштабы празднований росли и в настоящее время День вышиванки отмечают также и за пределами нашего государства.

Как уже сложилось, в этот майский день люди стараются надевать национальные наряды на работу, на учебу или, например, на встречу с друзьями. Кроме того, по инициативе тех же студентов, общественных и культурных деятелей могут проводиться концерты, шествие, конкурсы и ярмарки.

Празднование Дня вышиванки в 2021 году

Нынешний юбилейный День вышиванки предлагается посвятить украинской традиционной музыке и экологическим проблемам.

Празднование будет проходить в формате Дня уличной этномузыки. На разных локациях, в частности площадях, парках, пешеходных улицах, будут играть народные певцы-музыканты.

Интересности об украинской вышиванке

Издавна для украинцев вышиванка играла не столько функцию одежды, как была своеобразным оберегом от различного зла. Поэтому узоры на рубашках и платьях наносили на рукава, воротники и подол.

Своими особыми узорами и сочетанием цветов на вышиванках может похвастаться не только каждый регион Украины, но и даже отдельные села. Вышиванки могут отличаться по фасону, цвету, узору.

Узоры вышивки в целом можно разделить на три большие группы: геометрические, растительные, животные и антропоморфные (напоминающие человека) орнаменты. Растительные традиционно вышивали на женской вышитой одежде, геометрические - на мужской.

Существует более 250 швов, которые базируются на 20-ти видах техники вышивания. Самыми популярными являются кружение, низь, гладь.

Раньше вышивание было исключительно женским занятием. Прежде чем браться за работу девушка обычно постилась, молилась и мыла руки.

Чрезвычайно тонкая вышивка "белым на белом" на нательных рубашках была распространена среди европейской знати и украинской шляхты.

Долгое время вышивка была своеобразной визиткой человека. По орнаменту и цветам можно было узнать о ее возрасте, семейном положении, социальном статусе. К примеру, рубашку с вышитыми цветами носили только молодые девушки. В настоящее же время вышивка выполняет больше декоративную функцию.

Рекордное количество людей, одетых в вышиванки, было зафиксировано в День Независимости в 2011 году в городе Ривне. Согласно Книге рекордов Украины, на центральной площади тогда собрались 6 570 человек в вышиванках.

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Автор: Алина Вишневская