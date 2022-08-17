Этот базовый элемент гардероба есть практически у каждого.

Джинсы - базовый и практически незаменимый элемент гардероба. Эта удобная одежда может быть как повседневной, так и классической. Все зависит от того, с чем ее сочетать. УНИАН расскажет, с чем в этом году можно сочетать джинсы, чтобы выглядеть модно.

Яркий гольф

Водолазка или гольф с джинсами с высокой посадкой выглядит крайне модно. Чаще всего этот аутфит выбирают модницы со стройной фигурой, чтобы подчеркнуть свою талию.

Такой наряд можно дополнить ярким поясом или другими аксессуарами.

Майка

Пока еще погода позволяет, можно сочетать джинсы с майкой. Тут уже можно выбирать не только базовые синие или черные джинсы, но и белые или вообще яркие.

Главное - правильно комбинировать цвета, и не использовать те оттенки, которые в палитре расположены рядом.

Белая блуза

Джинсы и блуза отлично гармонируют между собой, наполняя женский образ изяществом, стильностью и красотой. Белая блузка освежит наряд, сделает его элегантным и нежным.

Яркая блуза

На примере показана синяя. Такой яркий оттенок, который еще называют "электрик", пользуется особым спросом в этом сезоне, что еще раз подчеркнет ваше следование тенденциям.

Клетчатая рубашка

Это классика, которую можно носить как летом, так и зимой. С клеткой сочетаются довольно много аксессуаров, а еще она отлично скрывает недостатки фигуры, если такие имеются.

Напомним, названы модные патриотические украшения ко Дню Независимости и не только.

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