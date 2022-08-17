Джинсы - популярная вещь, которую можно комбинировать со многими другими нарядами / depositphotos.com

Джинсы - базовый и практически незаменимый элемент гардероба. Эта удобная одежда может быть как повседневной, так и классической. Все зависит от того, с чем ее сочетать. УНИАН расскажет, с чем в этом году можно сочетать джинсы, чтобы выглядеть модно. 

Яркий гольф

Водолазка или гольф с джинсами с высокой посадкой выглядит крайне модно. Чаще всего этот аутфит выбирают модницы со стройной фигурой, чтобы подчеркнуть свою талию. 

Такой наряд можно дополнить ярким поясом или другими аксессуарами. 

С чем сочетать джинсы / Фото - instagram.com

Майка

Пока еще погода позволяет, можно сочетать джинсы с майкой. Тут уже можно выбирать не только базовые синие или черные джинсы, но и белые или вообще яркие.

Главное - правильно комбинировать цвета, и не использовать те оттенки, которые в палитре расположены рядом. 

С чем сочетать джинсы / Фото - instagram.com
С чем сочетать джинсы / Фото - instagram.com

Белая блуза

Джинсы и блуза отлично гармонируют между собой, наполняя женский образ изяществом, стильностью и красотой. Белая блузка освежит наряд, сделает его элегантным и нежным. 

С чем сочетать джинсы / Фото - instagram.com
С чем сочетать джинсы / Фото - instagram.com

Яркая блуза

На примере показана синяя. Такой яркий оттенок, который еще называют "электрик", пользуется особым спросом в этом сезоне, что еще раз подчеркнет ваше следование тенденциям. 

С чем сочетать джинсы / Фото - instagram.com

Клетчатая рубашка

Это классика, которую можно носить как летом, так и зимой. С клеткой сочетаются довольно много аксессуаров, а еще она отлично скрывает недостатки фигуры, если такие имеются. 

С чем сочетать джинсы / Фото - instagram.com

Напомним, названы модные патриотические украшения ко Дню Независимости и не только.

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