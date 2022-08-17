Украинская тематика не обошла аксессуары.

Патриотический стиль в 2022 году в Украине приобрел особый смысл - сине-желтые мотивы и вышитые узоры стали не просто трендом, а еще и демонстрацией генетического кода нации. Подхватили эти тенденции и мировые модники. УНИАН рассказывает о том, какие украшения актуальны сейчас. К слову, они могут быть отличным подарком ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Сережки гвоздики

Такой вариант с сине-желтым сердцем - аккуратное украшение, которое понравится абсолютно каждой. Серьги можно найти как в серебре, так и в золоте. Они будут выгодно смотреться как с классической, так и с повседневной одеждой.

Перстень с гравировкой

Серьезное украшение с гравировкой Украины - подарок себе или самым родным людям.

Кулон

Кулон в форме Украины - еще один миниатюрный, но очень элегантный и символичный аксессуар.

Патриотические кольца

Эти аксессуары идут в паре - кольцо с синей полоской и с желтой. Их можно носить как на одной руке, так и на разных.

Напомним, названы топ-5 моделей украинских платьев-вышиванок, которые подчеркивают вашу идентичность.

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