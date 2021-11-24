В нее вошли пледы, подушки, постельное белье и маски для сна.

Украинский дизайнер Андре Тан представил коллаборацию с ведущим производителем домашнего текстиля Sound Sleep. Результатом совместной работы стала стильная коллекция постельного белья, пледов, подушек и масок для сна с авторскими принтами Andre Tan. С помощью инновационной техники фотопечати на ткани нанесены реалистичные изображения Марса, космических метеоритов и пальмовых листьев.

У каждого принта есть свое название: "Я знаю секрет", "Утро на Мальдивах", "Космическая связь", "Роскошная ночь", "Мужчины с Марса", "Список желаний". За каждым названием стоит целая история. Так, например, команда бренда описывает эффектный красно-черный комплект: "В отношениях главное – не молчать. Обними за плечи, поцелуй и скажи: "Я люблю тебя..." И неважно, кто из вас скажет это первым".

Основные материалы коллекции – хлопковый сатин и бязь.

"Создание коллекции для дома — моя давняя мечта. И в этом году она исполнилась благодаря бренду Sound Sleep. При работе над коллекцией я руководствовался теми же принципами, что и при создании одежды, ведь в хорошем комплекте постельного белья, как и в дизайнерском платье, важную роль играют материалы, цвета и фактуры. Особое внимание мы уделили принтам. Это не какие-то абстрактные рисунки. Я хотел, чтобы в каждой постели считывалось настроение: ироничное или эротичное, умиротворяющее или наоборот, возбуждающее. Словом, в коллекции Sound Sleep by Andre Tan свой идеальный комплект для спальни найдут как поклонники стильного минимализма, так и любители роскоши", – говорит Андре.

"За последние несколько лет значительно вырос интерес потребителей к теме дома. Мы видим красивые интерьеры в кино и сериалах, в Instagram и Pinterest и начинаем обустраивать свои квартиры с оглядкой на модные тренды. Поэтому, начиная работу над новой коллекцией домашнего текстиля, мы решили обратиться к fashion-дизайнеру, который смог бы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Когда Андре показал нам первые эскизы, мы поняли, что не прогадали! Это отличается от всего, что сейчас есть на украинском рынке", – рассказывают владельцы Sound Sleep Наталья и Виталий Киченко.

"Линейку постельного белья дополняют стильные аксессуары для путешествий: дорожные подушки и маски для сна. Теперь даже во время долгого переезда или перелета можно чувствовать себя настоящей иконой стиля", – говорит партнер Sound Sleep Анастасия Гриценко.

Напомним, Черная Пятница 2021 в Украине начнется 26 ноября.

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Автор: Диана Могилевич