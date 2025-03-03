Модные куртки на весну 2025: в них вы будете в тренде

Разбираемся, какие модели будут самыми актуальными.

Весна 2025 — это время легкости, свободы и стильных образов. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на комфорт, функциональность и винтажные нотки, поэтому модные куртки сочетают в себе классические силуэты и современные детали.

Кожаные куртки

Кожаная куртка — бессменный фаворит весеннего гардероба, но в 2025 году она приобретает новые формы. В тренде оверсайз-косухи в стиле 90-х с объемными плечами, минималистичные кожаные жакеты с четкими линиями, цветная кожа - глубокий синий, винный, карамельный и мятный оттенки.

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Бомберы

Бомбер возвращается на подиумы, но теперь в более утонченном и женственном исполнении. Популярны модели из атласа, легкого трикотажа и даже кружева. Самые актуальные детали - укороченные силуэты, вышивка и минималистичные принты, нейтральные оттенки - беж, серый, молочный.

Куртки-рубашки

Куртки в стиле overshirt остаются в тренде! Они отлично подходят для весны, так как легкие, но при этом уютные. В моде мягкие шерстяные и твидовые фактуры, клетчатый принт и пастельные оттенки, декоративные карманы и пояса.

Джинсовые куртки

Деним никогда не выходит из моды, но весной 2025 дизайнеры предлагают интересные вариации классической джинсовки - прямой крой и укороченные модели, необычные цвета - пыльно-розовый, серо-зеленый, насыщенный шоколадный, деконструированные модели с асимметричными вставками.

Укороченные пуховики и дутики

Весна не всегда радует теплом, поэтому легкие пуховики остаются в моде. В тренде укороченные дутые модели в стиле 90-х, матовые и лакированные текстуры, стеганые куртки с поясом, подчеркивающим талию.

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