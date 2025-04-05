С ними вы точно создадите идеальный весенний образ.

Весна - это время перемен и экспериментов. В этом сезоне на передний план выходит минимализм, где акцент делается на свежий и здоровый вид кожи. Однако яркие цвета на глазах или губах придадут вашему образу неповторимости и игривости.

Что следует делать, чтобы ваш макияж был трендовым и собирал комплименты окружающих - читайте дальше.

1. Не используйте тональный крем

В тренде сейчас натуральность. Поэтому эксперты советуют забыть о плотном слое тонального крема, который всегда выглядит как маска на лице. Позвольте коже дышать и естественно сиять. В качестве альтернативы можете использовать блестящие праймеры и кремовые хайлайтеры.

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2. Пастельные тени придутся кстати

Мерцающие пастельные тени тоже фишка сезона. Они придадут вашему взгляду сияния и изысканности. Выбирайте бежевые или розовые варианты, которые можно прекрасно сочетать с любым образом.

3. Не забывайте о подводке и стрелках

Яркие стрелки и цветные подводки тоже не выходят из моды. Поэтому и этой весной стоит не бояться рисовать их и играть с цветами. Лавандовый, голубой, мятный или лимонный - смело пробуйте что-то новое и не прогадаете.

4. Делайте акцент на румянец

Розовые щечки - это всегда милый акцент. Однако весной эксперты советуют делать румянец не на верхней части, а посередине скул. Так вы сможете достичь эффекта "детских розовых щек", который сейчас довольно популярен в сети. Ваше лицо будет иметь свежий вид, только, если не наносить румяна толстым слоем.

5. Губы должны быть изюминкой образа

Не забывайте уделить внимание губам. Сочные цвета, а именно малиновый, коралловый и даже апельсиновый сейчас в тренде. Не бойтесь экспериментировать и вместо матовых помад попробуйте глянцевые или полупрозрачные текстуры.

Напомним, ранее 5 вещей из 90-х, которые снова в моде: они должны быть у каждой.

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