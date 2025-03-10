5 вещей из 90-х, которые снова в моде: они должны быть у каждой

Мода циклична, и стиль 90-х снова покоряет подиумы и улицы. Сегодня мы видим возвращение культовых вещей той эпохи, но уже в современном прочтении. Давайте разберемся, какие вещи из 90-х снова на пике популярности.
Джинсы-бэгги
Свободные, расслабленные джинсы с низкой или высокой посадкой – главный тренд из 90-х, который заменяет узкие скинни. Сегодня их носят с кроп-топами, массивными кроссовками или стильными ботильонами.
Мини-юбки в стиле Spice Girls
Короткие юбки, которые были визитной карточкой звезд 90-х, снова в тренде. В этом сезоне особенно популярны модели из денима, кожи и в клетку – как у главных модниц того времени.
Кожаные плащи в стиле "Матрицы"
Этот культовый элемент гардероба вернулся в самых разных вариациях: от классических черных до цветных моделей. Длинные кожаные плащи делают образ эффектным и идеально сочетаются с ботинками на платформе.
Кроссовки на массивной подошве
Толстая подошва, объемные силуэты и винтажный дизайн – такие кроссовки снова актуальны. Они отлично дополняют не только спортивные, но и повседневные образы, придавая им стильную небрежность.
Ободки и заколки с крупными камнями
Аксессуары для волос из 90-х снова на пике популярности. Заколки с жемчугом, яркие пластиковые шпильки и широкие ободки стали стильным дополнением модных образов.