5 вещей из 90-х, которые снова в моде: они должны быть у каждой

Эти тренды врываются в гардеробы модниц.

Мода циклична, и стиль 90-х снова покоряет подиумы и улицы. Сегодня мы видим возвращение культовых вещей той эпохи, но уже в современном прочтении. Давайте разберемся, какие вещи из 90-х снова на пике популярности.

Джинсы-бэгги

Свободные, расслабленные джинсы с низкой или высокой посадкой – главный тренд из 90-х, который заменяет узкие скинни. Сегодня их носят с кроп-топами, массивными кроссовками или стильными ботильонами.

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Мини-юбки в стиле Spice Girls

Короткие юбки, которые были визитной карточкой звезд 90-х, снова в тренде. В этом сезоне особенно популярны модели из денима, кожи и в клетку – как у главных модниц того времени.

Кожаные плащи в стиле "Матрицы"

Этот культовый элемент гардероба вернулся в самых разных вариациях: от классических черных до цветных моделей. Длинные кожаные плащи делают образ эффектным и идеально сочетаются с ботинками на платформе.

Кроссовки на массивной подошве

Толстая подошва, объемные силуэты и винтажный дизайн – такие кроссовки снова актуальны. Они отлично дополняют не только спортивные, но и повседневные образы, придавая им стильную небрежность.

Ободки и заколки с крупными камнями

Аксессуары для волос из 90-х снова на пике популярности. Заколки с жемчугом, яркие пластиковые шпильки и широкие ободки стали стильным дополнением модных образов.

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