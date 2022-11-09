УНИАН назвал 5 самых модных моделей очков для зрения в этом году.

Корректировать плохое зрение можно стильно и со вкусом. Время, когда люди стеснялись носить очки, давно прошло, ведь сейчас в магазинах оптики много модных моделей. Очки могут стать отличным стильным аксессуаром и изюминкой вашего образа. При этом выбор оправы для очков зависит от формы глаз и черт лица.

Прозрачные очки

Один из главных трендов 2022 - очки в прозрачной оправе. Это самый модный "цвет" (вернее его отсутствие) для оправы в этом году. При этом форма очков не имеет значения. Прозрачные очки универсальны и подходят к любой одежде, а также к спортивному стилю.

Кошачий глаз

Очки формы "кошачий глаз" выглядят очень женственно, элегантно и немного "хитро". Самыми стильными считаются модели ярких цветов или в толстой оправе. Это модель для женщин, которые не боятся привлекать к себе внимание. Хорошо сочетаются как с деловым или романтическим образом, так и с дерзким стилем.

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Эти выразительные очки подойдут женщинам с овальным и квадратным лицом. А вот обладательницам треугольного лица лучше присмотреться к другим моделям. Также их не рекомендуется носить очки "кошачий глаз" девушкам с прямой челкой.

Круглые очки

Минималистичные круглые очки - главный хит среди молодежи в 2022 году. Такую оправу обожают многие юные модницы. А у женщин старшего возраста такой аксессуар может "отнять" несколько лет. Самыми стильными считаются металлические круглые очки в тонкой оправе. Они подойдут женщинам с вытянутым или овальным лицом.

Людям с прямоугольной или треугольной лица носить круглые очки стоит только в массивной оправе. Круглолицым и обладателям массивного подбородка такие модели не подходят.

Оверсайз очки без оправы снизу

Крупные оверсайз очки считаются универсальными и предлагают большой выбор оправ. Наиболее модными считается модель крупных очков без нижней части оправы. Такие очки прекрасно подчеркивают красоту глаз и глубину взгляда. Их рекомендуется носить людям с хорошей кожей.

Авиаторы

"Авиаторы" или "капельки" - самая известная в мире форма очков, которая до сих пор не теряет актуальность. Такие очки обычно производят в металлической оправе, хотя встречаются и модели из пластика. Особенно элегантно выглядят с двумя переносицами - изогнутой и прямой.

Эти очки считаются универсальными и подойдут для почти любого типа лица. Не подойдут они разве что круглолицым девушкам. Также "авиаторы" лучше смотрятся на обладательницах длинных волос.

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