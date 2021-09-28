Модные куртки на осень 2021-2022 представлены в самых разных моделях на любой вкус.

В Украину пришли осенние холода, а это значит, что уже пора утепляться. Куртки – самый важный элемент осеннего гардероба. Они не только защищают тело от дождя и ветра, но и являются основой образа осенью. В этом году каждая девушка сможет найти себе одежду по вкусу и по карману, ведь модные тренды 2021 года очень широки.

Ранее мы рассказали, какие модные шапки будем носить в этом сезоне.

Бомбер

Укороченные куртки с широкой резинкой внизу создавались как одежда для пилотов, но быстро перекочевали в повседневный стиль. Стильные варианты бомберов представляют такие крупные бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior, Max Mara. Самым модным цветом бомбера считается оливковый. Носить такую куртку можно с легинсами, плиссированными юбками, укорочеными джинсами, кроссовками.

Пуховики

Пуховики не только стильно выглядят, но и защищают от самых сильных морозов. В этом году дизайнеры в основном представляют короткие пуховики строгих цветов. Носить их лучше всего с юбками длины миди или в пол, широкими джинсами и высокими сапогами. Хорошо дополнит образ маленькая сумочка.

Длинные стеганые куртки

Длинные стеганые куртки визуально добавляют рост и стройнят. Такая верхняя одежда хорошо защитит от холода и отлично подойдет как для прогулки, так и на деловую встречу. Самые трендовые материалы для стеганых курток это кашемир, шерсть или экокожа. Хорошо сочетаются они с яркими свитерами, кожаными сапогами, шарфами.

Плащ

Плащ – всегда актуальный осенний тренд, и этот сезон не стал исключением. Мода на плащи ограничивается только вашими вкусами. Чаще всего на подиумах можно увидеть длинные прямые плащи без ремней и застежек. Под плащ можно надеть комбинезон, брючный костюм, длинную юбку.

Пальто

Пальто – ещё один хит этой осени. Такая одежда выглядит элегантно и дорого. Пальто допустимо как в деловом стиле, так и на прогулке. Этот предмет гардероба допустимо носить в размере оверсайз. Самым модным фасоном считается двуборотное однотонное пальто с тонким поясом. Но и классический вариант с клетчатым узором не будет устаревшим.

Куртка-рубашка

Этот вид одежды появился не так давно, но уже завоевал модные подиумы. Мягкая и объемная куртка хорошо сочетается с кожаными брюками, платьями. Самыми модными куртками-рубашками сезона являются яркие модели с необычными принтами. Дополнить образ можно ремнем или небольшой сумкой.

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Автор: Екатерина Пулатова