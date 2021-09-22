Вот и пришло время, когда пора утепляться.

На улице только сентябрь, а по ощущениям как лютая зима. Дожди, слякоть, сильный ветер и начало заморозков - все это говорит о том, что пора утепляться. Наверное, на дальних полках у вас таки есть модные шапки, но если нет, тогда скорее читайте, какие будут в тренде.

Бини

Это вязаная шапка, в которой вам будет максимально комфортно этой зимой. Выглядит она просто, но свою главную функцию выполняет - греет. Кроме того, она подходит как под casual, так и под спортивный стиль.

Шапки с помпоном

Эти шапки выглядят ярко и интересно за счет помпона. Если вам кажется, что это атрибут детского гардероба, то спешим вас обрадовать. Такие шапки даже взрослым подарят хорошее настроение этой зимой и сделают вам образ очень стильным.

Берет

Берет больше подходит под классический или casual стиль. Но будьте готовы к тому, что они не настолько теплые как шапки. Береты не прикрывают ушки, поэтому зимой вам может быть в них холодно. А вот для осени это идеальный вариант.

Гангстерская шапка

Эти шапки подойдут любой девушке. Вот уже несколько лет они не уступают свои лидерские позиции. Они стильные, яркие и очень удобные. А их главный "плюс" в том, что их можно стирать в машинке и не переживать, что они разлезутся.

Кепи

Этот вариант головного убора также больше подходит для осеннего сезона. Выглядит, конечно, очень модно, но зимой особо греть не будет. Поэтому если и носить такой головной убор, то уже сейчас.

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Автор: Диана Могилевич