Антитренды в обуви / depositphotos.com
Стилисты отмечают, что некоторые виды обуви уже вышли из моды. От них лучше избавиться.
Балетки
Еще лет пять назад эта обувь была на пике популярности. А вот сейчас от нее лучше избавиться. Но если очень хочется, тогда выбирайте балетки с острым носом или с V-образным вырезом.
Антитренды в обуви / pinterest.com
Обувь с декором
Избавьтесь от обуви с бантами, пушком и стразами. Отдайте предпочтение минимализму. Такая обувь сделает ваши ноги изящнее и красивее.
Антитренды в обуви / pinterest.com
Обувь с отворотами
Сапоги с отворотами визуально делают ноги короче. Особенно если вы надеваете обувь с отворотом-гармошкой.
Антитренды в обуви / pinterest.com
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