В этом антирейтинге оказались балетки.

Стилисты отмечают, что некоторые виды обуви уже вышли из моды. От них лучше избавиться.

Балетки

Еще лет пять назад эта обувь была на пике популярности. А вот сейчас от нее лучше избавиться. Но если очень хочется, тогда выбирайте балетки с острым носом или с V-образным вырезом.

Обувь с декором

Избавьтесь от обуви с бантами, пушком и стразами. Отдайте предпочтение минимализму. Такая обувь сделает ваши ноги изящнее и красивее.

Обувь с отворотами

Сапоги с отворотами визуально делают ноги короче. Особенно если вы надеваете обувь с отворотом-гармошкой.

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Автор: Диана Могилевич