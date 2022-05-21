Стилисты утверждают, что хорошая пара обуви может спасти даже самый унылый и грустный образ. Именно поэтому важно покупать себе такую обувь, которая будет не только удобной, но и стильной в этом сезоне. УНИАН расскажет об актуальных моделях лета 2022.
Босоножки на платформе
Они снова набирают актуальность. Босоножки на платформе - это своеобразная классика, которая подчеркнет деловой и повседневный образ. Платформа может быть как широкой и массивной, так и узкой.
Вот несколько вариантов.
Спортивные босоножки
Для тех, кому комфорт и повседневность важнее вечно актуальной классики, есть спортивные босоножки. У них обычно мягкая подошва, нога в такой обуви как в кроссовке - мягко ложиться, хорошо сидит, правильно закреплена. Они есть на липучках, металлических застежках и даже на шнурках. Широкая цветовая палитра поможет подобрать удачную пару к любому гардеробу модницы.
Кроссовки со вставкой-сеточкой
Для любителей закрытой обуви подойдут легкие кроссовки с сетчатой вставкой. Они удобные, аккуратные, в них не жарко, за ними легко ухаживать. Огромное количество моделей в обувных магазинах говорит о том, что спрос на них хороший.
Напомним, ранее были названы пять моделей джинсов, которые будут в тренде весь 2022 год.
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