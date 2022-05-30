В тренде этим летом простота и комфорт.

Платья и сарафаны - женственный и универсальный элемент гадрероба любой модницы. Сегодня существует огромный выбор подобной одежды, который поможет создать как классический образ, так и аутфит на каждый день. УНИАН собрал варианты, которые будут в моде этим летом.

Кожаные платья

Мода циклична, и вот опять актуальность набирают кожаные вещи. Коллекции Saint Laurent, Hermès и Chloé строятся именно на таких моделях.

Нежное платье

Легкие нюдовые наряды без рисунков, стразов и цепей - это классика, которая всегда подчеркивает женственность. К слову, именно благодаря такой одежде можно без труда скрыть недостатки фигуры, и сделать акцент на нужных местах.

Сарафан миди

Легкая просторная одежда. Можно выбирать как сарафаны, которые подчеркивают талию, так и оверсайз-модели. Есть варианты с открытой спиной, с открытыми или закрытыми плечами.

Фасон может быть разный, но наиболее актуальная модель - приталенный варианты со слегка пышной юбкой. Он подчеркнет фигуру и визуально вытянет рост.

Напомним, названы пять моделей джинсов, которые будут в тренде весь 2022 год.

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