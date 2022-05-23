Готовьтесь к возвращению в гардероб мини-юбок и босоножек на платформе.

Правду говорят о том, что новое - это хорошо забытое старое. Ведь тренды 2022 говорят о том, что популярность набирают многие элементы гардероба, которые были популярны в прошлом. УНИАН собрал топ самых стильных нарядов и их отдельных на лето этого года.

Мини-юбки

Несмотря на то, что о такой длине все забыли уже много лет назад, дизайнеры Versace, Chanel, Miu Miu, Missoni решили вернуть в моду оголенные ноги. Наиболее универсальным и распространенным вариантом может быть джинсовая мини-юбка. Ее удобно сочетать с блузкой или футболкой.

Топы или бюстгальтеры вместо майки

Уже не первый сезон привычным является нижнее белье вместо майки или футболки.

Красивый ажурный топ под пиджак или спортивный под джинсовку - это то, что продемонстрирует ваш вкус и умение выбирать модные вещи в этом сезоне.

Прозрачная ткань

Одежда с элементами прозрачных вставок выглядит интересно и современно. Конечно, не все ее оценили, но мода диктует свои правила.

Широкие джинсы или джинсы-клеш

Несмотря на то, что этот тренд казался давно забытым, сегодня он снова возвращается в гардеробы модниц и на подиумы.

Босоножки на платформе

В поисках босоножек на лето многие заметят, что на витрины модных магазинов вернулась обувь на платформе.

Нет, этот не распродажа остатков, а новый тренд сезона. Платформа может быть как высокая и узкая (более классический вариант), так и низкая и массивная (спортивные босоножки).

Укороченные футболки

Учитывая то, что сейчас возвращаются в моду джинсы, шорты и юбки на низкой посадке, укороченные футболки и топы удачно подчеркнут фигуру.

Напомним, названа самая модная обувь на лето 2022.

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