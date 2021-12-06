УНИАН знает, как задобрить хозяина 2022 года - Тигра.

Совсем скоро к нам придет Синий Тигр, который будет властвовать весь 2022 год. А мы уже знаем как его задобрить - стильные образы на Новый год, яркий макияж и даже маникюр. Стоит отметить, что в выборе дизайна вы можете использовать всю свою фантазию - никаких ограничений.

В первую очередь обратите внимание на цвета, которые стоит использовать - черный, оранжевый, золотой, белый. Лучше отдать предпочтение лаконичному маникюру с мордочкой тигра или с его лапой. Возможно, вы захотите сделать дизайн с тигровой расцветкой. При этом важно, чтобы тигр не потерялся на ваших ноготках.

Читайте такжеМакияж на Новый год 2022: подборка самых интересных идей (фото)Кроме того, учитывайте и то, что хозяин следующего года не любит пестроту. Поэтому от большого количества стразов, блесток и наклеек стоит отказаться. Также не рекомендуется использовать в маникюре много разных техник и делать каждый ноготь разным цветом. Идеальным вариантом будет, если вы выберете несколько цветов и один-два ноготка делаете более интересными.

И да, Синий Тигр не любит красный цвет, поэтому в новогоднем маникюре лучше от него отказаться. Ведь наша главная задача не только сделать интересный и красивый маникюр, но и задобрить хозяина 2022 года.

Напомним, какой маникюр подойдет вам по знаку Зодиака.

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Автор: Диана Могилевич