УНИАН знает, какие "луки" сделают вас звездой новогодней ночи.

Совсем скоро вся страна будет отмечать Новый год. Предпраздничные хлопоты всегда очень приятны, особенно, если касаются каких-то бьюти штучек. Ранее УНИАН рассказывал, какой маникюр можно сделать на Новый год и какой макияж идеально впишется в эту волшебную ночь. А сегодня предлагаем поговорить о стильных образах, которые сделают вас королевой.

Стилист Росина Трач отметила, что помимо роскошного и яркого образа, мы желаем получить также и благосклонность хозяина года. При выборе того самого заветного наряда учитываем не только актуальные тенденции и цвета, а и предпочтения восходящего на трон Голубого Водяного Тигра.

По словам стилиста, Новый год - самый яркий и фееричный праздник, поэтому шик, блеск, пайетки как нельзя кстати.

Конечно же, в этом году будут уместными все оттенки воды - от темно изумрудного и синего до пастельного бирюзового и небесно-голубого. Цветовая гамма настолько широка, что обладательница любой внешности выберет свой идеальный оттенок.

Белый цвет. По всем канонам он олицетворяет роскошь, дороговизну, чистоту и достаток. Если хочется усилить именно эти качества - платье, комбинезон или брючный костюм вам в этом помогут. Материал может быть с блеском и мерцанием.

Оттенки золотого. Любые от светло платинового до насыщенного коричневого для привлечения богатства и успеха. Тёплые цвета лучше подбирать девушкам, у которых в колористике внешности преобладает тёплый оттенок. Тогда будете красивой вы в платье, а не платье на вас.

Металлик и оттенки серебристого. Выбор нарядов в этом цвете огромный: длинные и короткие, вечерние и коктейльные, футляры и струящиеся платья А-силуэта. Особенно эффектны в них будут девушки с холодной колористикой внешности. Ткани выбираем самые разнообразные.

Полосатый принт. Куда же без него? Сам принт должен быть гармоничен внешности и соответствовать масштабности: тонкая полоса для миниатюрных фигур, более широкая для девушек с аппетитными формами. И лучше чтобы это была вертикальная полоса небольшими фрагментами.

Ранее УНИАН назвал самые модные зимние куртки.

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Автор: Диана Могилевич